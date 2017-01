Керівник компаній SpaceX та Tesla хоче вирити тунель у Лос-Анджелесі

Ілон Маск ланує почати рити через місяць або близько того

Ілон Маск, керівник компаній SpaceX та Tesla, висловив намір щодо прориття тунелю, який дозволить обходити пробки на дорогах.

Про це він повідомив у Twitter.

«Захоплюючий прогрес на тунельному фронті. Планую почати рити через місяць або близько того», — написав він.

За його словами, він має серйозні наміри щодо цього.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so.