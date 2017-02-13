Керівника Одеського суду спіймали п’яним за кермом

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Поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння, однак Глуханчук відмовився пройти тест на місці

Одеська поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автівкою в стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.

Про це «Українській правді» повідомили джерела. Крім того, є відеозапис, що підтверджує цю інформацію.

За словами співрозмовника, ввечері 11 лютого працівники поліції зупинили автомобіль TOYOTA Tundra, яким керував суддя Олег Глуханчук.

«Поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння, однак Глуханчук відмовився пройти тест на місці, зазначив співрозмовник», - йдеться в публікації.

Крім того, відомо, що автомобіль, яким керував голова Одеського окружного адмінсуду, належить члену виконкому Одеської міськради нинішнього скликання, комерційному директору ТОВ «ПОРТІНВЕСТ Лоджистік» Миколі Шурді.

За інформацією співрозмовника, Шурда сидів на пасажирському сидінні, в нього також були помічені ознаки алкогольного сп'яніння.

Глуханчук погодився пройти тест на вміст алкоголю лише у медзакладі, результати підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Згідно з інформацією УП, поліція склала адміністративний протокол на Глуханчука за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

На Шурду, якому належало авто і який сидів на пасажирському сидінні, було також складено протокол за передачу технічного засобу особі в стані алкогольного сп'яніння.

На відеозаписі спілкування Шурди і Глуханчука із поліцейськими та медичними співробітниками, Шурда поводиться агресивно, використовує ненормативну лексику.

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