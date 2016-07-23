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    Керівнику Apple скоротили зарплату через зниження продажів

    • Вчора, 10:45
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    Тім Кук отримав минулого фінансового року зарплати і бонусів на 1,55 млн менше, ніж роком раніше

    Глава корпорації Apple Тім Кук отримав минулого фінансового року зарплати і бонусів на загальну суму 8,85 млн доларів - на 1,55 млн менше, ніж роком раніше.

    Про це повідомляє Російська служба BBC.

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    Зарплати і бонуси всіх керівників вищої ланки Apple були урізані через зниження показників з продажу та прибутку.

    Тім Кук при цьому отримав додатковий дохід від продажу акцій компанії у розмірі 136 млн доларів.

    Фінансовий директор Apple Лука Маестрі і старший віце-президент з роздрібного продажу Ангела Арендтс отримали річну зарплату в розмірі 23 млн доларів кожен - на 2 млн менше, ніж у 2015 році.

    Інформація про доходи менеджерів міститься в документах, наданих компанією американського фінансового регулятора - державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

    Чистий обсяг збуту Apple торік становив 215,6 млрд доларів - на 7,7% нижче, ніж у 2015 році. Операційний прибуток становив 60 млрд доларів - на 15,7% нижче показників попереднього року.

     

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