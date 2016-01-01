Кернес боїться депутата держдуми РФ

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Геннадій Кернес

Харківський міський голова не планує ініціювати скасування звання почесного громадянина Харкова щодо Олександра Шишкіна, що підтримує анексію Крима

Харківський міський голова Геннадій Кернес не планує ініціювати скасування звання почесного громадянина Харкова щодо члена комітету російської Ради Федерації з питань оборони та безпеки Олександра Шишкіна. Кернес вважає, що це питання мають вирішувати депутати міської ради під час пленарного засідання.Так Геннадій Кернес прокоментував заяви деяких громадських активістів щодо доцільності скасування звання, оскільки Шишкін брав участь у голосуванні за визнання Криму російським. Про це повідомляє « Радіо Свобода ».

«Рішення було ухвалено виключно на сесії харківської міської ради, попередньо була комісія з узгодження питання, що складається, зокрема і з почесних громадян Харкова. Тут ніхто нікого не прикриває, а питання полягає у людських стосунках», – зазначив Кернес.

Харківський міський голова не відповів на питання, чи вважає він можливим, щоб почесним громадянином міста залишалася людина, яка підтримала анексію Росією Криму. Кернес також відмовився відповідати на питання Радіо Свобода, чим саме Шишкін заслуговує звання почесного харків’янина.

Нагадаємо, 6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання «почесний громадянин Харкова» вісьмом особам, серед яких двоє громадян Росії – голова ради директорів ВАТ «МосСітіГрупп» Павло Фукс і член комітету російської Ради Федерації з питань оборони і безпеки Олександр Шишкін. Кандидатури обох були внесені Українською православною церквою (Московського патріархату).

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зажадав від Верховної Ради ухвалити рішення щодо дій Харківської міськради, яка присвоїла звання почесного громадянина Шишкіну. Прокурор Харкова підготував адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради. 28 серпня 2014 року Харківський окружний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора.

Однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування. При розгляді справи у Верховному адміністративному суді була змінена підсудність і справу направили для нового розгляду у Дзержинський райсуд Харкова. Чергове засідання у справі призначене на 10 січня 2017 року.

У вересні 2015 року Олександра Шишкіна включили до списку осіб, щодо яких Україна запровадила санкції, зокрема і заборону на в’їзд.