Кернес відмовився перейменувати проспект на честь загиблого бійця АТО

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Як зазначає міська влада, назва проспекту Героїв Сталінграда не підпадає під дію закону про декомунізацію

Міський голова Харкова Геннадій Кернес відмовився перейменувати проспект Героїв Сталінграда на честь випускника ХНУ ім. Каразіна Мирослава Мисла, бійця 93 ОМБр, який героїчно загинув у Луганській області. Про це йдеться у відповіді на електронну петицію на сайті міськради.

Зазначається, що назва проспекту Героїв Сталінграда не підпадає під дію закону про декомунізацію, тому перейменовувати проспект не будуть. До символіки комуністичного тоталітарного режиму «не віднесені назви топонімів, пов'язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України».

«Крім того, Сталінград – назва міста Волгоград у 1925-1961 рр., Сталінградська битва – власна назва, найменування події, похідне від назви міста. Виходячи з цього, згаданою вище робочою групою було визначено, що назва проспекту Героїв Сталінграда під дію зазначеного закону не підпадає», – йдеться в повідомленні.

Мирослав Мисла був убитий бойовиками в районі села Кримське Луганської області в жовтні 2016 року.