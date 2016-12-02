Кібератаки з боку Росії не вплинули на хід виборів в США — Трамп

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Трампу представили секретну доповідь американської розвідки про можливі кібератаки з боку Росії в ході виборів президента США

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хакерські атаки не мали ніякого впливу на результати президентських виборів.

Про це Трамп заявив на зустрічі з представниками американської розвідки, передає Associated Press.

Як зазначається, Трампу представили секретну доповідь американської розвідки про можливі кібератаки з боку Росії в ході виборів президента США.

Згідно з повідомленням, Трамп назвав розмову з представниками розвідки «конструктивною», однак наполягав на тому, що будь-які спробу злому виборчої системи США «не мало абсолютно ніякого вплину на результат виборів».

За словами Трампа, він має власні докази того, що хакерські атаки не вплинули на результат виборів. «Результат не постраждав, тому що не було ніякого втручання взагалі на машини для голосування», — заявив він.

Раніше у команді новообраного президента США Дональда Трампа заявляли, що оприлюднені спецслужбами США дані наразі не містять переконливих доказів про причетність Росії до хакерських атак.