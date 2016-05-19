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    Кіберзахист стане однією з ключових тем на саміті НАТО, - Столтенберг

    • Сьогодні, 04:36
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    За словами глави альянсу, в 2016 році число кібератак збільшилося на 60% в порівнянні з попереднім роком

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про різке збільшення числа кібератак на системи НАТО. Про це повідомляє газета Die Welt.

    За словами глави альянсу, в 2016 році число кібератак збільшилося на 60% в порівнянні з попереднім роком і досягло близько 500. Столтенберг підкреслив, що велика частина з них велася не приватними особами, а за фінансової підтримки з боку держав.

    «Я надзвичайно стурбований подібним розвитком ситуації, і кіберзахист стане однією з ключових тем на наступному саміті НАТО. Нам необхідно посилити роботу в цій галузі », - сказав генсек НАТО.

    Крім того, Столтенберг зазначив, що альянс отримував кілька повідомлень від держав - членів НАТО про спроби хакерів втрутитися у виборчий процес.

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