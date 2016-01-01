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    Київ стоїть у передноворічних заторах

    • 28 Грудня, 19:01
    • Розсилка

    Станом на 18:55 в столиці зафіксовано 21 ДТП

    У Києві станом на 18.55 спостерігаються 8-бальні затори. Про це повідомляється на порталі «Яндекс.Пробки».

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    Так, станом на 18.55, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Костельна, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Володимирська, Ярославів Вал, бульварі Лесі Українки, вулицях Саксаганського та Симона Петлюри. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.

    Крім того, затори спостерігаються вулицях Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі, проспекті Космонавта Комарова.

    На лівому березі рух ускладнено на вулиці Гната Хоткевича, проспекті Соборності та Харківському шосе.

    Також, за даними «Яндекс-Карти», станом на 18.55 в столиці зафіксовано 21 ДТП.

    Нагадаємо, раніше сильні затори спостерігалися у столиці під час сильного снігопаду наприкінці листопада. 

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