«Київенерго» пропонують повернути з-під контролю Ахмєтова місту: петиція зібрала 5700 підписів

В цьому році завершується дія договору між Ахмєтовим та Черновецьким, який 10 років тому віддав «Київенерго» під контроль ДТЕК

«В цьому році завершується дія сумнівного Договору між Ахмєтовим та тодішнім мером Києва Леонідом Черновецьким, який 10 років тому віддав «Київенерго» під контроль ДТЕК. Необхідно провести аудит діяльності ДТЕК в «Київенерго» за ці роки та визначити її ефективність у порівнянні з перебуванням підприємства в державному керуванні, а також на що саме всі ці роки йшов прибуток. За результатами перевірки при необхідності порушити карні справи проти Леоніда Черновецького, а також Віктора Ющенка, як тодішнього керівника держави та головного ідеолога концепції «Держава - неефективний власник», - йдеться в петиції.

Автор петиції зазначає, що «Київенерго» - це єдиний технологічний комплекс, який не може бути розірваний і складається з ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, теплових станцій СТ-1, СТ-2, «Біличі», «Позняки», десятка районних котелень, сотні квартальних котелень, магістральних тепломереж (кілька тисяч теплокамер, 20 насосних станцій), розподільних тепломереж (біля 2 тисяч бойлерних) та електромереж (десятки підстанцій 110 та 35 кВ і кілька тисяч 10 та 6 кВ).

«Крім того - «Київенерго» - це ще й величезний майновий комплекс з будівель різного призначення по всьому місту, земельних ділянок, підприємства спеціалізованого автотранспорту, ремонтних та сервісних підприємств. Якщо нинішня влада Києва не поверне весь комплекс майна «Київенерго» під контроль міста та його громади - вона розділить відповідальність за це з Черновецьким та Ющенко. Передача місту лише частини майна (наприклад, тепломережі) розірве технологічні процеси та призведе до зниження надійності енергопостачання та збільшення його собівартості, а також залишить контроль над містом структури, що має бізнес-зв'язки з терористами. Таким чином, необхідно повернути місту все майно «Київенерго», в повному обсязі, навіть якщо для цього знадобиться допомога найвищих керівників держави та всіх її силових структур», - підкреслюється в петиції.