«Київенерго» зробило «холодний сюрприз» деяким мешканцям столиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відсутність тепла в оселях деяких киян

Мешканці на Оболоні лишилися без тепла і гарячої води

Сьогодні, 30 грудня, «Київенрего» відключило опалення і гарячу воду в будинках на Оболонському проспекті в Оболонському районі столиці. Про це в соцмережах повідомляють мешканці цих будинків.

Люди телефонують і в «Київенерго», і в колл-центр Київської міської держадміністрації 1551. Там повідомляють, що про відключення гарячої води знають, і обіцяють відремонтувати до вечора 1 січня. Тобто людям доведеться чекати майже три дні.

У той же час, у «Київенерго» заявляють, що їм невідомо про проблеми з опаленням.