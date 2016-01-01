«Київенерго» зробило «холодний сюрприз» деяким мешканцям столиці
- Вчора, 10:53
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Відсутність тепла в оселях деяких киян
Мешканці на Оболоні лишилися без тепла і гарячої води
Сьогодні, 30 грудня, «Київенрего» відключило опалення і гарячу воду в будинках на Оболонському проспекті в Оболонському районі столиці. Про це в соцмережах повідомляють мешканці цих будинків.
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Люди телефонують і в «Київенерго», і в колл-центр Київської міської держадміністрації 1551. Там повідомляють, що про відключення гарячої води знають, і обіцяють відремонтувати до вечора 1 січня. Тобто людям доведеться чекати майже три дні.
У той же час, у «Київенерго» заявляють, що їм невідомо про проблеми з опаленням.