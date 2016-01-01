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    «Київенерго» зробило «холодний сюрприз» деяким мешканцям столиці

    • Вчора, 10:53
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    Відсутність тепла в оселях деяких киян
    Відсутність тепла в оселях деяких киян

    Мешканці на Оболоні лишилися без тепла і гарячої води

    Сьогодні, 30 грудня, «Київенрего» відключило опалення і гарячу воду в будинках на Оболонському проспекті в Оболонському районі столиці. Про це в соцмережах повідомляють мешканці цих будинків.

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    Люди телефонують і в «Київенерго», і в колл-центр Київської міської держадміністрації 1551. Там повідомляють, що про відключення гарячої води знають, і обіцяють відремонтувати до вечора 1 січня. Тобто людям доведеться чекати майже три дні.

    У той же час, у «Київенерго» заявляють, що їм невідомо про проблеми з опаленням.

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