Київська влада рекомендує бізнесу не співпрацювати з росіянами

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Київрада

Київрада також рекомендує Кличку звернутися до РНБО задля розширення санкцій до підприємств і осіб РФ

Київська міська рада рекомендує столичному бізнесу не співпрацювати з резидентами Росії.

Як повідомляєпрес-служба Київради, на пленарному засіданні міської ради депутати прийняли рішення «Про суб'єктів господарювання Російської Федерації, та таких, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб РФ, що прямо чи опосередковано здійснюють господарську діяльність в місті Києві». За це проголосували 93 депутати.

Відповідне рішення рекомендує всім підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, що здійснюють господарську діяльність у Києві, припинити будь-яку господарську діяльність і взаємовідносини з юридичними особами, які знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб РФ.

Згідно з рішенням, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА) має звернутися до Антимонопольного комітету України з проханням у тримісячний строк сформувати перелік підприємств осіб РФ. А столичні підприємства, установи та організації протягом місяця мають припинити всі відносини з компаніями, що прямо чи опосередковано пов'язані з підприємствами та особами РФ.

Також рішення передбачає рекомендувати київському міському голові звернутися до РНБО задля застосування і/або розширення санкцій до підприємств і осіб РФ, відповідно до спеціального законодавства України про санкції.