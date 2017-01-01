Київське метро зранку зупинялося на кілька хвилин: на колії впала людина
- Сьогодні, 09:50
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Станція метро «Вокзальна»
Інцидент стався на станції метро «Вокзальна»
На Святошинсько-Броварській лінії людина впала на колії, рух потягів тимчасово зупинили, передає УНН.
У зв'язку з падінням людини на колії було тимчасово зупинено рух потягів. На станції «Нивки» потяги стояли в обох напрямках.
Потяги простояли на станції з 9:10 до 9:24. Наразі їхній рух відновлено.
Як пояснили згодом у прес-службі метрополітену столиці,
підземка зупинялася на кілька хвилин - на станції «Вокзальній» виявили пасажира на колії.
«Допомогли, деталі з'ясовуються, їдемо далі. Червона гілка - працюємо в звичайному режимі», - наголосили у підприємстві.