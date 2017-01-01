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    Київське метро зранку зупинялося на кілька хвилин: на колії впала людина

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    Станція метро &laquo;Вокзальна&raquo;
    Станція метро «Вокзальна»

    Інцидент стався на станції метро «Вокзальна»

    На Святошинсько-Броварській лінії людина впала на колії, рух потягів тимчасово зупинили, передає УНН.

    У зв'язку з падінням людини на колії було тимчасово зупинено рух потягів. На станції «Нивки» потяги стояли в обох напрямках.

    Потяги простояли на станції з 9:10 до 9:24. Наразі їхній рух відновлено.

    Як пояснили згодом у прес-службі метрополітену столиці,
    підземка зупинялася на кілька хвилин - на станції «Вокзальній» виявили пасажира на колії.

    «Допомогли, деталі з'ясовуються, їдемо далі.  Червона гілка - працюємо в звичайному режимі», - наголосили у підприємстві.

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