Київське метро зранку зупинялося на кілька хвилин: на колії впала людина

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Станція метро «Вокзальна»

Інцидент стався на станції метро «Вокзальна»

На Святошинсько-Броварській лінії людина впала на колії, рух потягів тимчасово зупинили, передає УНН.

У зв'язку з падінням людини на колії було тимчасово зупинено рух потягів. На станції «Нивки» потяги стояли в обох напрямках.

Потяги простояли на станції з 9:10 до 9:24. Наразі їхній рух відновлено.

Як пояснили згодом у прес-службі метрополітену столиці,

підземка зупинялася на кілька хвилин - на станції «Вокзальній» виявили пасажира на колії.

«Допомогли, деталі з'ясовуються, їдемо далі. Червона гілка - працюємо в звичайному режимі», - наголосили у підприємстві.