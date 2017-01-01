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    Кількість українських заручників на Донбасі зросла до 127 осіб, - Геращенко

    • Сьогодні, 19:56
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    <p>Фото: УНІАН</p> <p>Ірина Геращенко</p>

    Фото: УНІАН

    Ірина Геращенко

    Геращенко закликала Португалію посилити тиск на РФ в питаннях звільнення політв'язнів

    На окупованих територіях залишаються в заручниках 127 осіб. Про це йшлося під час зустрічі першого заступника ВР, представника України в гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко з Генеральним директором Управління зовнішньої політики МЗС Португаліі Франсішку Антоніу Дуарте Лопешом, повідомила Геращенко у Facebook.

    «Також розповіла португальському колезі про наші зусилля по звільненню заручників, яких на окупованих територіях вже 127», - написала Геращенко.

    Вона також додала, що закликала Португалію посилити тиск на РФ в питаннях звільнення політв'язнів і продовжити та посилити санкції до повного виконання Мінських Угод та деокупації Криму.

    Крім того, під час зустрічі, за словами Геращенко, ключовими темами були безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі та робота Мінських груп.

    «Всі ми занепокоєні ростом насильства проти місії СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі, вимагаємо ретельного розслідування підриву автомобіля з патрулем ОБСЄ. Україна покладає повну відповідальність за загибель і поранення спостерігачів на бойовиків, контрольованих РФ», - додала Геращенко.

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