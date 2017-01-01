Кінець «руского міру»: Невзоров розповів, коли в Росії будуть кричати «Слава Україні»

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Невзоров розповів, як у Кремлі будуть платити за любов до України

Відомий російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що ті люди в Росії, які сьогодні ненавидять Україну, завтра за вказівкою з Кремля будуть кричати «Слава Україні».

Про це він сказав в ефірі телеканалу ATR в ході телемарафону, присвяченого Дню опору окупації Криму, інформує еizvestia.com.

«Якщо ми говоримо про того монстра, який сьогодні називають «російським світом», і я боюся, що ці слова міцно приклеїлись до слин Кургіняна (путінський пропагандист Сергій Кургінян – ред), до фальшивої купленої ходи під колорадськими прапорами і стрічками, до виступу якихось мотоциклістів, які не можуть зв'язати двох слів, до диких реплік на державному рівні – ось якщо мається на увазі під «російським світом» цей світ, то кінець його буде, я б сказав, досить природним і кумедним», - сказав Невзоров.

На його думку, в якийсь момент відбудеться фазовий перехід одних настроїв до інших, або пропагандистам просто перестануть платити «за ці всі крики, корчі і істерики».

«Наприклад, зараз вже перестали платити Ноду, прикинувши, у що обходиться весь цей бурхливий патріотизм – перший раз порівняно адекватна людина в Кремлі подивилася уважно платіжні відомості, які довелося виписувати на цих маршируючих патріотів. Це відповідальна особа завищала від жаху, бо навіть не уявляла собі, що мова йде саме про такі суми. Я думаю, що все буде точно так само, як завжди у нас, тобто лицемірно, ганебно, коли люди, які ще вчора розпиналися в ненависті до України, будуть говорити, що це було грою, все це в жарт, все це не так, ми були змушені підкорятися. Адже у нас, на щастя, зараз лютих справжніх фанатиків практично немає, тобто ми не можемо сегрегувати цих лютих фанатиків від матеріально зацікавлених осіб. Але я думаю, що матеріально зацікавлених 99.9 %. Будуть їм платити за любов до України – вони будуть кричати Слава Україні і самі собі будуть відповідати – Героям Слава. Ті ж самі персонажі, яких сьогодні корчить від слова в Україні, і які ретельно кажуть на Україні», - вважає журналіст.