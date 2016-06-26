Китай призначив нового губернатора Тибету
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58-річний Ци Жала, новий губернатор Тибету
58-річний Ци Жала - ветеран Комуністичної партії Китаю
Китай призначив нового губернатора Тибету, повідомляє Reuters з посиланням на Xinhua.
58-річний Ци Жала, ветеран Комуністичної партії Китаю, раніше був заступником секретаря регіонального відділення комуністичної партії.
Управління Гімалайським регіоном залишається проблемним для Китаю, який протягом десятиліть бореться з часто виникаючими спалахами заворушень на знак протесту проти китайського правління.
Пекін окупував Тибет після комуністичної революції 1949 року, наполягаючи на тому, що Тибет протягом століть був частиною китайської території.
У березні 2008 року обурення з приводу політичних обмежень та економічної експлуатації вилилося в масові заворушення в традиційно тибетських регіонах, під час яких тибетці громили магазини і державні установи, що належать китайцям.
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