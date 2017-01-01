Китайська компанія побудує сміттєспалювальний завод на Львівщині

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Зустріч представників Grand blue з представниками Львівської ОДА

Компанія має побудувати сміттєспалювальний завод потужністю 320 тонн на добу

Китайська компанія Grand blue має намір побудувати завод зі спалювання відходів у Червонограді Львівської області.

Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Про наміри представники компанії заявили в четвер під час зустрічі з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою.

Зазначається, що компанія має побудувати сміттєспалювальний завод потужністю 320 тонн на добу і з виробництвом теплової та електричної енергії.

У прес-службі ОДА зазначають, що розробка проекту займе близько 6 місяців, потім проведуть процедуру узгодження документації. Після цього компанія розпочне реалізацію проекту.

Нагадаємо, лише Червоноград погодився приймати сміття зі Львова.

Раніше повідомлялось, що уряд вирішив вивозити Львівське сміття на полігони області.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався обвал, після виникнення пожежі. Під завалами були знайдені тіла трьох рятувальників, четвертий зник безвісти. Після цього полігон, що приймав сміття зі Львова, закрили.