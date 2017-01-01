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    Китайські інвестори зацікавилися будівництвом 4-ї гілки метро у Києві

    • Сьогодні, 23:16
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    <span>Китайський консорціум зацікавлений у будівництві метро в Києві</span>
    Китайський консорціум зацікавлений у будівництві метро в Києві

    Київ має профінансувати 15% від загальної вартості проекту, а Китайський Консорціум – 85%, зазначили в КМДА

    Представники Китайського Консорціуму зацікавились будівництвом четвертої гілки метро в Києві, і у тому числі Подільсько-Воскресенського мосту.

    Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

    «Проект будівництва четвертої гілки метро досить складний, оскільки вона має проходити наземно та підземно і включати в себе три пересадочних вузли. Цей проект потребує великих капіталовкладень, але збільшення пасажиропотоку з лівого берега на правий і навпаки актуалізує питання будівництва додаткової гілки з року в рік. Тому для нас важливо, що така відома й потужна компанія зацікавилася цим проектом і виявила бажання та можливість його співфінансування. За їхньою пропозицією місто має профінансувати 15% від загальної вартості проекту, а Китайський Консорціум – 85%», – сказав Поворозник.

    Для можливості впровадження цього проекту Київ має заручитися підтримкою уряду та надати державні гарантії.

    Київ метро
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