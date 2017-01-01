Китайські інвестори зацікавилися будівництвом 4-ї гілки метро у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китайський консорціум зацікавлений у будівництві метро в Києві

Київ має профінансувати 15% від загальної вартості проекту, а Китайський Консорціум – 85%, зазначили в КМДА

Представники Китайського Консорціуму зацікавились будівництвом четвертої гілки метро в Києві, і у тому числі Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

«Проект будівництва четвертої гілки метро досить складний, оскільки вона має проходити наземно та підземно і включати в себе три пересадочних вузли. Цей проект потребує великих капіталовкладень, але збільшення пасажиропотоку з лівого берега на правий і навпаки актуалізує питання будівництва додаткової гілки з року в рік. Тому для нас важливо, що така відома й потужна компанія зацікавилася цим проектом і виявила бажання та можливість його співфінансування. За їхньою пропозицією місто має профінансувати 15% від загальної вартості проекту, а Китайський Консорціум – 85%», – сказав Поворозник.

Для можливості впровадження цього проекту Київ має заручитися підтримкою уряду та надати державні гарантії.