Китайські інвестори зацікавлені в розвитку системи морських портів України – «Техморгідробуд»

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Представники китайської компанії заявили, що зацікавлені в розширенні своєї присутності на українському ринку

У грудні 2016 року, представники днопоглиблювальної компанії «Техморгідробуд Миколаїв» провели зустріч з представниками китайської державної корпорації «CCCC» (China Communications Construction Company). Компанія займається будівництвом транспортної інфраструктури по всьому світу. Так як концерн є одним зі світових лідерів в галузі будівництва портів, портового обладнання та днопоглиблення, головною темою зустрічі була співпраця в системі розвитку українських портів.

Представники китайської компанії заявили, що зацікавлені в розширенні своєї присутності на українському ринку, кілька років тому пробували зайти зі своєю пропозицією, однак незабаром відмовилися від цієї ініціативи через проблеми з прозорістю ведення бізнесу. Про це заявив директор компанії «Техморгідробуд Миколаїв» Олексій Буштрук.

«Україна сьогодні, на жаль, не має власного технічного флоту для проведення днопоглиблювальних робіт. Представники китайської держкорпорації, знаючи про це, зв'язалися з нами і запропонували організувати зустріч. Ми обговорили ситуацію на українських ринках, поділилися досвідом функціонування портів в Україні та Китаї. Крім, безпосередньо, днопоглиблення, китайські партнери заявили про готовність інвестувати в різні інфраструктурні проекти, в тому числі і в будівництво об'єктів», - заявив Олексій Буштрук.

Китайські інвестори розповіли про складнощі, з якими їм доводилося стикатися раніше, і висловили надію на те, що у нас все-таки йде рух у бік прозорості ведення бізнесу.

«За підсумками зустрічі ми домовилися про подальшу співпрацю саме в нашій галузі - в галузі днопоглиблення. В тому числі, і про можливе залучення китайського технічного флоту», - резюмував він.

Джерело: Українські новини