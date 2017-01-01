Ківа стверджує, що Сурков і Ардзінба контролюють групу депутатів у Раді – ЗМІ

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Ілля Ківа

У Верховній Раді існує група депутатів, які працюють в інтересах Кремля, каже радник Авакова

Радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа підтримав проект руху «Україна без сепаратизму», метою якого є створення єдиної інформаційної бази антиукраїнських політиків.

Напередодні в рамках проекту «Кремлівський кеш» на сайті руху було опубліковано список нардепів (т.зв. група Сурков-Ардзінба), які, на думку творців, співпрацюють із Росією, пише «Обозреватель».

За словами радника міністра, у Верховній Раді існує група депутатів, які працюють в інтересах Кремля. Ідеологом процесу, на думку Ківи, є Владислав Сурков, а координує діяльність політиків Інал Ардзінба.

На думку чиновника, з подібною практикою необхідно боротися найжорсткішими методами. Ківа стверджує, що «необхідно радикально припиняти ці злочини і зрадницьку діяльність щодо України і на користь Росії». «Покарання може бути аж до розстрілу. У воєнний час передбачається прискорений процес засудження, винесення вироку і приведення його в дію», – емоційно підсумував радник міністра.

Координатор громадського об'єднання «Автомайдан Київ» і один з ініціаторів руху «Україна без сепаратизму» Дмитро Карп також вважає, що більшість лідерів громадської думки та їхні ініціативи «мають безпосередній стосунок до Росії, яка намагається повернути ситуацію в Україні руками Суркова і його заступника Ардзінби». Про це він разом із колегою Катериною Кувіта і журналістом Айдером Муждабаєвим повідомив під час прес-конференції.

«Зупинятися ми не плануємо. Ми будемо продовжувати збір інформації і шукати людей, які провадять зрадницьку політику щодо своєї країни у вищих ешелонах влади», – сказав Карп.

Наразі в рамках проекту «Кремлівський кеш» зібрано дані про корупційну та іншу злочинну діяльність 15 політиків на території України, які мають безпосередній стосунок до Росії, анексії Криму та створення осередків сепаратизму на сході країни.

Список підготовано на основі інформації з відкритих джерел (у тому числі листування Суркова на сайті хакерської групи «КіберХунта»), а також заяв спецслужб України про політиків, які працюють на Кремль з метою дестабілізації ситуації в країні.