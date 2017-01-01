Кличко на з’їзді Європейської народної партії: ЄС цінує боротьбу України за демократичні цінності

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Віталій Кличко на з'їзді Європейської народної партії

Віталій Кличко подякував главі ОБСЄ Себастіану Курцу за ухвалене рішення про збільшення кількості спостерігачів місії на Сході України

Сьогодні дуже важливо, щоб рішення про безвізовий режим між Україною та ЄС було ухвалене. Воно - політично важливе і для України і для Європи. Про це заявив Віталій Кличко в коментарі журналістам в кулуарах з’їзду Європейської народної партії, який відбувається на Мальті.

«Ухвалення рішення про безвізовий режим має продемонструвати українцям, що Європа цінує нашу боротьбу за демократичні цінності, - підкреслив Кличко. - Таке рішення дасть імпульс Україні і надалі продовжувати боротьбу за європейські цінності та втілювати європейські стандарти життя. Наша країна обрала свій шлях розвитку, але нам потрібна підтримка, щоб подолати ті виклики, які постали сьогодні перед Україною», - сказав Віталій Кличко.

Про підтримку України Кличко говорив на зустрічах під час з’їзду ЄНП з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, єврокомісаром з питань європейської політики сусідства та розширення, віце-президентом ЄНП Йоханесом Ханом, депутатом Європарламенту Елмаром Броком.

«Сьогодні в Україні, окрім зовнішньої агресії, відбуваються складні внутрішньополітичні процеси, які теж в багатьох випадках стимулюються ззовні. Тому підтримка і допомога Заходу, Європейського Союзу сьогодні надзвичайно важлива. Щоб Україна вистояла і змогла стати членом європейської сім’ї», - підкреслив Кличко.

«Непрості тенденції зараз і в ЄС. Але будь-яка криза призводить до одужання. І дуже важливо, щоб в результаті такого одужання і зміцнення Європа змогла отримати ще одного великого і сильного партнера – Україну», - наголосив під час спілкування з європейськими політиками Віталій Кличко.

Міністру закордонних справ Австрії, главі ОБСЄ Себастіану Курцу Віталій Кличко подякував за ухвалене організацією рішення про збільшення кількості спостерігачів місії ОБСЄ на Сході України. З такою пропозицією Кличко звертався до Курца під час двосторонньої зустрічі в рамках Мюнхенської конференції в лютому цього року.

Мер Києва бере участь у щорічному з'їзді Європейської народної партії, який відбувається на Мальті з 28 по 30 березня.

Кличко взяв участь у роботі пленарної сесії з'їзду, провів двосторонні зустрічі з європейськими політиками. Заплановані зустрічі також з головою Європейської Ради Дональдом Туском, головою Комітету із закордонних справ Європейського Парламенту Девідом Макалістером.

Цьогоріч у з'їзді ЄНП беруть участь понад 2 тисячі учасників з 40 європейських країн. Головною темою обговорень на партійному форумі є майбутнє Європи в умовах неконтрольованої міграції, терактів, воєн на Близькому Сході, агресії Росії, проблеми економічної та соціальної нерівності, породженої глобалізацією.

Європейська Народна Партія сьогодні об’єднує 79 партій з 41-ї країни і має найбільшу фракцію в Європейському парламенті.