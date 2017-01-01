Кличко пообіцяв запустити до «Євробачення» річкові трамваї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У травні в Києві почнуть курсувати 7 річкових трамваїв

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що між Поштовою площею і набережною біля Міжнародного виставкового центру у травні почнуть курсувати 7 річкових трамваїв.

За його словами, трамваї запустять до Євробачення, а якщо навантаження буде великим, їхню кількість збільшать.

«Сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не лише під час «Євробачення», і ми плануємо, що він курсуватиме не лише у столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом», – зазначив Кличко у вівторок.

25 квітня Київрада ухвалила рішення про виділення ще 25 мільйонів гривень на проведення пісенного конкурсу «Євробачення».