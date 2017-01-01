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    Кличко пообіцяв запустити до «Євробачення» річкові трамваї

    • Вчора, 23:44
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    У травні в Києві почнуть курсувати 7 річкових трамваїв

    Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що між Поштовою площею і набережною біля Міжнародного виставкового центру у травні почнуть курсувати 7 річкових трамваїв.

    За його словами, трамваї запустять до Євробачення, а якщо навантаження буде великим, їхню кількість збільшать.

    «Сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не лише під час «Євробачення», і ми плануємо, що він курсуватиме не лише у столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом», – зазначив Кличко у вівторок.

    25 квітня Київрада ухвалила рішення про виділення ще 25 мільйонів гривень на проведення пісенного конкурсу «Євробачення».

    Євробачення Віталій Кличко мер
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