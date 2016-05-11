  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Клімкін анонсував зустріч міністрів «нормандського» формату

    • Вчора, 23:29
    • Розсилка

    Клімкін очікує, що разом з ним міністри закордонних справ Німеччини і Франції чинитимуть тиск на Лаврова

    Наступного тижня може відбутися зустріч міністрів «нормандського» формату. Про це сьогодні сказав в ефірі телеканалу «1+1» міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    «Скоріш за все, наступного тижня відбудеться міністерська зустріч в рамках норманського формату», — сказав міністр.

    Клімкін очікує, що разом з ним новий міністр закордонних справ Німеччини і міністр закордонних справ Франції чинитимуть тиск на російського колегу Сергія Лаврова.

    Читайте також
    Нормандська четвірка МЗС Павло Клімкін Сергій Лавров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ