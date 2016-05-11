Клімкін анонсував зустріч міністрів «нормандського» формату

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Клімкін очікує, що разом з ним міністри закордонних справ Німеччини і Франції чинитимуть тиск на Лаврова

Наступного тижня може відбутися зустріч міністрів «нормандського» формату. Про це сьогодні сказав в ефірі телеканалу «1+1» міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Скоріш за все, наступного тижня відбудеться міністерська зустріч в рамках норманського формату», — сказав міністр.

Клімкін очікує, що разом з ним новий міністр закордонних справ Німеччини і міністр закордонних справ Франції чинитимуть тиск на російського колегу Сергія Лаврова.