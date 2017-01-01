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    Клімкін прибув до Вашингтона з офіційним візитом

    • Сьогодні, 17:24
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    Клімкін проведе зустріч з Державним секретарем США Тіллерсоном

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок розпочав дводенний робочий візит до столиці США, під час якого проведе ряд зустрічей з високопоставленими представниками американської адміністрації.

    Це підтвердили в Посольстві України в Вашингтоні.

    «Програма візиту включає зустрічі міністра з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, представниками адміністрації й Конгресу США», - зауважили в українському дипломатичному представництві.

    Візит глави МЗС України до Вашингтона спрямований на інтенсифікацію політичного діалогу між двома державами в контексті обговорення широкого кола питань українсько-американського стратегічного партнерства. При цьому увага звертається, передусім, на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також на підтримку Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні.

    Зустрічі міністра закордонних справ України в столиці США продовжаться до 7 березня.

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