Клімкін в США говоритиме «про Росію як країну-агресора і спонсора тероризму»

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Глава МЗС Павло Клімкін прибув до США

Клімкін прибув до США

Для розв’язання кризи в Україні необхідно, щоб міжнародні партнери усвідомлювали, що Росія є країною-агресором та спонсором тероризму. Крім того, важливо обговорити всі ефективні міжнародні важелі – від допомоги у сфері безпеки до застосування юридичних інструментів на рівні ООН.

Про це, як зазначив у Вашингтоні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, він говоритиме в американській столиці протягом триденного візиту.

«Це не є класичним візитом, оскільки я погодився взяти участь у засіданні Мюнхенської конференції (з питань безпеки) – яка проходить у обмеженому форматі», – відповів міністр під час церемонії покладання квітів на могилу Невідомому солдату на Арлінгтонському національному кладовищі.

За його словами, ідея зібратися цього року саме в Вашингтоні – дуже важлива, оскільки під час такого обмеженого формату відбувається дуже відверта розмова.

«Я брав участь у такому форматі два роки тому в Відні. Це була дійсно розмова про те, яким чином рухатися далі в сторону безпеки, якою вона має бути», – зазначив глава МЗС України.

Коментуючи основні меседжі української сторони, Клімкін зазначив, що на різних засіданнях і конференціях говоритиме «про Росію як країну-агресора і спонсора тероризму».

Він зауважив, що в нинішній ситуації міжнародної безпеки «є країни, які одночасно встигають брати участь у військовій агресії й підтримувати тероризм на державному рівні».

Представник України також наголосив на важливості солідарності серед партнерів і допомоги у сфері безпеки, про що також йтиметься на зустрічах у Вашингтоні.

Крім того, серед важливих питань, на які звертатиме увагу українська сторона, буде порядок ефективного застосування юридичних інструментів, в тому числі міжнародний інститут ООН та інші майданчики.