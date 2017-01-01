Клімкін в США займеться підготовкою візиту Порошенка до Вашингтону

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Голова українського МЗС Павло Клімкін

Про це український президент домовився із Трампом

Глава МЗС України Павло Клімкін прибуде до США для підготовки візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона.

Про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа, повідомляє прес-служба глави держави.

«Під час розмови також було обговорено майбутній візит президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України», - йдеться у повідомленні.

Коли відбудеться візит глави МЗС не уточнюється.

У Білому домі в свою чергу повідомили, що лідери обговорили «потенціал для зустрічі у близькому майбутньому».

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко розраховує на зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом в лютому 2017 року.