Клімкін: Вважатиму Пушкіна українцем

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Після скандальної заяви Путіна у Парижі очільник українського МЗС назвав українцем російського поета Олександра Пушкіна

Після заяви президента РФ Володимира Путіна про київську княжну Анну Ярославну міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав українцем російського поета Олександра Пушкіна.

Про це Клімкін написав у Twitter.

«Вважатиму Пушкіна українцем. Зрештою, українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKiev #JesuisUkrainienne», - йдеться у повідомленні Клімкіна.

Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 мая 2017 г.

«Проблема навіть не в тому, що Росія намагається «привласнити» Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою», - додав міністр.

Як відомо, 29 травня на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном російський президент Володимир Путін «привласнив» історію київської княжни Анни Ярославни, яка згодом стала королевою Франції.

«Від поїздки царя Петра у Франції не почалася історія російсько-французьких відносин, вона має набагато глибше коріння. Ви знаєте, освічена французька публіка знає про російську Анну - королеву Франції», - сказав Путін.