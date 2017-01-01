Клімкін закликав до негайного реформування Радбезу ООН

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Глава МЗС України зауважив, що Росія причетна до кожного нерозв'язаного конфлікту в Європі

Рада безпеки ООН має бути невідкладно реформована, щоб було відмінене зловживання у використанні права «вето».

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив під час дебатів у Радбезі ООН щодо конфліктів у Європі.

«Росія використовує інституційні слабкості застосовуючи право вето в Радбезі ООН і правило консенсусу в ОБСЄ… Необхідно невідкладно реформувати Радбез ООН: відмінити зловживання у застосуванні права «вето». Радбез ООН має бути здатним реагувати на конфлікти незалежно від потенційної присутності країни-сторони конфлікту в якості постійного члена Радбезу ООН», - сказав Клімкін.

Відомо, що Президент України Петро Порошенко ще у 2015-му році заявляв, що Раду Безпеки ООН необхідно реформувати, бо вона не є ефективною через право вето РФ.