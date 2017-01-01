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    Клімкіна запевнили в Женеві, що дадуть безвіз для українців після рішення ЄС

    • Вчора, 22:59
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    Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з Федеральним радником, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером
    Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з Федеральним радником, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером

    Швейцарську сторону було поінформовано про триваючу напружену ситуацію на Донбасі

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з Федеральним радником, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером, перебуваючи у Женеві для участі у Сегменті високого рівня 34 сесії Ради ООН з прав людини.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС.

    «Швейцарську сторону було поінформовано про триваючу напружену ситуацію на Донбасі та перебіг реформ у нашій державі, а також висловлено вдячність за технічну і гуманітарну допомогу, що надається Україні. Окремо було обговорено актуальні питання взаємодії в рамках ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час обговорення двосторонньої тематики було відзначено необхідність підписання угод про спрощення оформлення віз і про реадмісію. Швейцарська сторона також підтвердила готовність запровадити безвізовий режим для українських громадян після ухвалення відповідного рішення з боку ЄС.

    Міністри підкреслили взаємну зацікавленість у подальшому успішному розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

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