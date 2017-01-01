КНДР: армія США буде повністю знищена, до останньої людини

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Армії США та їх спільників будуть знищені до останньої людини, і ніхто не зможе підписати акт про беззастережну капітуляцію, стверджує урядове видання КНДР.

США мають намір повалити існуючий в КНДР лад. Це стверджується в статті, опублікованій в урядовій газеті КНДР «Мінчжу Чосон».

За даними цього видання, яке посилається на «інформовані військові джерела», Вашингтон направив до берегів півострова відразу «кілька авіаносних ударних груп (АУГ)». У Пхеньяні вважають, що Вашингтон «спробує реалізувати шалені амбіції, націлені на повалення існуючого в КНДР ладу».

У зв'язку з цим «Мінчжу Чосон» попереджає, що Корейська народна армія «завдасть удари по своїм супротивникам в разі найменших провокацій з їхнього боку. При цьому, йдеться у статті, ці удари будуть володіти «такою руйнівною силою», що «армії США і їх маріонеток будуть знищені до останньої людини, і ніхто не зможе підписати акт про беззастережну капітуляцію».

Видання рекомендує американської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом бути розсудливим, оскільки «агресори не зможуть уникнути ядерних ударів як на Корейському півострові, так і на своїх базах в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в континентальній частині США.

Відповідно до заяв офіційних осіб і публікаціями ЗМІ КНДР, в Пхеньяні стурбовані висуненням до берегів Корейського півострова АУГ ВМС США на чолі з атомним авіаносцем Carl Vinson. Як повідомив віце-президент США Майкл Пенс після проведених у Сіднеї переговорів з прем'єр-міністром Австралії Малколм Тернбуллом, очікується, що авіаносець перебазується у Японське море в найближчі дні, «до кінця поточного місяця».