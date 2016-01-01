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    Колишній генерал НАТО пророкує захоплення України Росією

    • Вчора, 10:07
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    Книга Ричарда Ширреффа
    Книга Ричарда Ширреффа

    Колишній заступник головнокомандувача військ НАТО у Європі генерал Ричард Ширрефф написав книгу «2017: Війна з Росією: Термінове попередження»

    Колишній заступник головнокомандувача військ НАТО у Європі генерал Ричард Ширрефф (Richard Shirreff) опублікував книгу «2017: Війна з Росією: Термінове попередження», у якій припускає, що Росія в змозі за лічені дні захопити частину України та країни Балтії.

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    НАТО і Росія близькі до війни, за словами генерала. У своїй книзі він пише, що НАТО виявиться нездатним швидко реагувати на блискавичні дії Росії, а Москва може поставити світ перед загрозою ядерної війни.

    Ширрефф був заступником верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, другим за рангом військовослужбовцем НАТО, з 2011-го по 2014 рік. До цього він був командиром Об’єднаного корпусу швидкого реагування НАТО.

    Ширрефф пише свою книгу в дусі популярного бойовика, сповненого типових героїв і військового жаргону. Але він наполягає на своїй точці зору. Він говорить у передмові: «Це не вигадка як така. Це пророцтво на основі фактів, дуже тісно змодельоване за зразком того, що я знаю, ґрунтуючись на моєму становищі як військового інсайдера на найвищому і найбільш поінформованому рівні».

    Книга Ширреффа починається з російського вторгнення в Україну. Російська армія мчить на захід від Донецької і Луганської областей до Кримського півострова, вже захопленого Росією в 2014 році. Це завоювання займає три дні для Росії, приносить їй половину України, а також, оскільки Україна не є членом НАТО, не викликає жодної відповіді НАТО. За кілька годин, у той час як НАТО досі сперечається про те, хто втратив Україну, Росія рухається проти Балтійських країн.

    «Хотілося б сказати, що «2017» – це сенсаційна нісенітниця, – пише журналіст Роберт Коттрелл. – Але я вважаю першу половину книги, включно з успішним вторгненням Росії, цілком реалістичною, і я впевнений, що росіяни теж так думають».

    Цей реалізм, безумовно, поширюється і на оцінку Ширреффа мотивації Росії для нападу на Балтійські країни, які зазвичай зводяться до відомих фактів і які також служать для пояснення останніх вторгнень Росії в Україну, в тому числі анексії Криму, стверджує Коттрелл.

    Книга Ширреффа визначається, як «застереження», згідно з підзаголовком.

    Джерело: Голос Америки

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