Командири бойовиків на Донбасі лупцюють підлеглих та відбирають гроші

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Бойовики скаржаться на своє командування

Окупанти по-своєму вирішують проблему

Бойовики на Донбасі скаржаться на свавілля командування, яке б'є їх та забирає гроші. Про це у себе на сторінці у Facebook пише координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Бойовики скаржаться на своє командування – кадрових офіцерів ЗС РФ за фактами рукоприкладства, забирання грошей, залучення до будівельних робіт на цивільних об'єктах і розвантаження транспортних фур і рефрижераторів з товарами для місцевих торговців. Також окупанти незадоволені тим, що бронежилети, каски і військову форму їм доводиться закуповувати за свій рахунок», – пише він.

Водночас, за його словами, окупанти по-своєму взялись вирішувати цю проблему. «За рішенням командування «1-го армійського корпусу ДНР» у зазначених підрозділах розпочала роботу комплексна комісія, основною метою якої є не усунення зазначених недоліків, а виявлення ініціаторів подання скарги», – написав Тимчук.

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