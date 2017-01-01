Командування бойовиків приховує втрати під час диверсій – Міноборони

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Збільшилася кількість рапортів на звільнення зі служби

Командування бойовиків приховує реальні втрати під час проведення провокаційних і диверсійних дій. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Командир 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти видав розпорядження про приховування реальної кількості безповоротних втрат при проведенні провокаційних і диверсійних дій», – ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією розвідки, в тому числі через цей факт збільшилася кількість рапортів на звільнення зі служби.

Як повідомляв «Главком», у зоні АТО за добу відбулося 32 ворожих обстріли, одного українського військового поранено.





