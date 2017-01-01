  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Командування бойовиків приховує втрати під час диверсій – Міноборони

    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка
    Уніан

    Збільшилася кількість рапортів на звільнення зі служби

    Командування бойовиків приховує реальні втрати під час проведення провокаційних і диверсійних дій. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

    «Командир 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти видав розпорядження про приховування реальної кількості безповоротних втрат при проведенні провокаційних і диверсійних дій», – ідеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією розвідки, в тому числі через цей факт збільшилася кількість рапортів на звільнення зі служби.

    Як повідомляв «Главком», у зоні АТО за добу відбулося 32 ворожих обстріли, одного українського військового поранено.



    розвідка АТО бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ