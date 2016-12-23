Коментуючи свій вплив на вибори у США, Путін відбувся жартом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Демократична партія США намагається звалити всі свої невдачі на зовнішні чинники – Путін

Президент Росії Володимир Путін під час великої прес-конференції пожартував у відповідь на запитання журналіста про те, як він оцінює свій вплив на події, що відбуваються у світовій політиці, повідомляє «Лента.Ру».

За його словами, Демократична партія США намагається звалити всі свої невдачі на зовнішні чинники. «Ми знаємо, що Демпартія програла не лише президентські вибори, а й вибори в Сенат, де республіканців більшість, у Конгрес, де республіканців більшість. Це що, теж наша, теж моя робота? А потім влаштували бенкет на руїнах каплиці XVII століття. Каплицю ми теж розвалили?» – сказав Путін, роблячи відсилання до жарту з радянської комедії «Кавказька полонянка».

Російський лідер також зазначив, що не схильний відносити на свій рахунок симпатії деяких прихильників Республіканської партії. «В даному випадку я думаю про те, що це означає, що у значної частини американського народу збігаються уявлення про те, як повинен бути влаштований світ, чим ми повинні займатися, де наші спільні небезпеки і проблеми», – наголосив він.