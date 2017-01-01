Комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції про імпічмент Аграмунта

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Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

Голосування за проект резолюції відбудеться в Асамблеї 27 червня

Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що передбачає можливість оголошення імпічменту президенту Асамблеї.

Про це повідомив у Facebook голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

«Регламентний комітет ПАРЄ щойно ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента, віце-президента ПАРЄ, а також голів комітетів і заступників. Дуже важливий крок для виходу з кризи, в яку ПАРЄ завів президент Педро Аграмунт своєю безвідповідальною поведінкою», – зазначив Ар'єв.

Голосування за проект резолюції відбудеться в Асамблеї 27 червня.

Нагадаємо, кілька делегацій країн у ПАРЄ вимагають імпічменту президента ПАРЄ Педро Аграмунта через його візит до Сирії на борту російського військового літака.

Аграмунту не дозволили вести засідання ПАРЄ, на яке завітав король Іспанії.

Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру президенту Педро Аграмунту.