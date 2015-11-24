Компанія «Мотор Січ» знову «засвітилася» на співпраці з РФ

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Підприємство «Мотор Січ»

«Мотор Січ» бере участь в російсько-китайському проекті

Українське підприємство «Мотор Січ» може взяти участь в російсько-китайському проекті важкого вертольота AHL та надати для нової машини турбовальні двигуни АІ-136Т.

Уряд РФ схвалив міжурядову угоду з Китаєм про розробку важкого вертольота, йдеться в розпорядженні прем'єра Росії Дмитра Медведєва, опублікованому в п'ятницю. Переговори про розробку вертольота близькі до завершення, за їх підсумками сторони підпишуть контракт, розповіли «Комерсанту» в холдингу «Вертольоти Росії».

«Вертольоти Росії» і китайська Avicopter вели переговори щодо проекту важкого вертольота Advanced Heavy Lifter (AHL) «Авікоптер» з 2008 року. Рамкова угода про співпрацю підписана в середині 2015 року за підсумками зустрічі Володимира Путіна з головою Держради КНР Сі Цзіньпіном. Організацією робіт займається китайська сторона, яка веде розробку, випробування, сертифікацію та серійне виробництво вертольота. РФ передасть технології, створить технічну пропозицію і розробить окремі системи. Злітна маса вертольота складе 38 тонн, він буде піднімати 10-15 тонн вантажу і розвивати швидкість до 300 км/год. Дальність польоту складе 630 км , а практична стеля - 5,7 тис м.

Українська «Мотор Січ» спростовувала участь в проекті, але в п'ятницю в компанії «Комерсанту» пояснили, що вона працює безпосередньо з китайською Avicopter і вже уклала контракти на поставку нового турбовального двигуна АІ-136Т.

Нагадаємо, у січні «Главком» оприлюднив дані про співпрацю українського підприємства «Мотор Січ» із військовим відомством Російської Федерації. Із посиланням на рішення російського суду у статті «Мотор Січ» ремонтує та оснащує авіацію міноборони РФ (ДОКУМЕНТ) йшлося про те, що машинобудівний завод із Запоріжжя у 2016 році ремонтував двигуни для літаків авіаполку міноборони Росії, задіяного у воєнній операції в Сирії. Послуги країні-агресору надавалися попри воєнне вторгнення Росії та запровадження Києвом антиросійських санкцій.

На початку лютого «Главком» отримав відповідь Служби безпеки України на запит, в якому редакція просила уточнити, чи відповідає інтересам України та закону така кооперація. Якщо підсумувати відповідь спецслужби – СБУ не бачить у цих фактах жодного криміналу.