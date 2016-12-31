Конгрес США допускає виділення фінансової допомоги Україні в 2018-му

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фото: АР Майкл Маккол

Ми будемо розглядати виділення бюджетних асигнувань цього регіону в 2018 році - Маккол

Голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявляє, що США мають намір передбачити в своєму бюджеті на 2018 рік виділення Україні допомоги.

«Те, що відбувається в Україні, впливає на весь світ. Якщо ми не зупинимо пана Путіна (президент Росії Володимир Путін – «Главком») і російську агресію тут (в Україні – «Главком»), то вона пошириться всюди», – сказав Маккол під час зустрічі делегації членів Конгресу США з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом 11 травня в Києві.

Він зазначив, що США підтримують Україну від самого початку агресії Росії і готові продовжувати підтримку. «Ми будемо розглядати виділення бюджетних асигнувань цього регіону в 2018 році», – сказав Маккол.

5 травня посольство України в США заявляло, що Конгрес США схвалив консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, яким передбачено виділення Україні допомоги в розмірі 560 мільйонів доларів.

Джерело: Радіо Свобода