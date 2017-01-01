Конгрес США хоче виділити Україні $560 млн допомоги на військо та безпеку

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Конгрес США

Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) планується виділити не менше $238 млн

У Конгресі США представлено Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн. дол. США на військову і безпекову допомогу Україні. Про це повідомила прес-служба посольства України в США на сторінці в Facebook.

«У Конгресі США представлено Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн. дол. США. Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) — не менше 238 млн. дол. США», — йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що без врахування кредитних гарантій, які цього року поки не розглядаються (минулого року у бюджет закладались під ці цілі 275 млн. дол. США), асигнування на інші програми допомоги планується навіть збільшити (на 27 млн. дол. США, порівняно з 2016 роком).

Наступним етапом набуття чинності Консолідованим законом стане його ухвалення Сенатом і Палатою представників, що має відбутися до 5 травня ц.р., та у подальшому підписання Президентом США.