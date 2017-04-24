Конкурс на керівників регіональних відділень «Укрзалізниці» оцінить Ярослав Дубиневич

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Під офісом «Укрзалізниці» зібралися протестувальники

Активісти вважають, що деякі кандидати ще до завершення конкурсу купили собі посади у філіях «Укрзалізниці»

Сьогодні відбувся другий етап конкурсного відбору кандидатів на посади керівників регіональних залізниць. Голова парламентського Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич планує невдовзі оприлюднити свою офіційну позицію щодо прозорості конкурсу на призначення керівників регіональних залізниць.

Про це повідомляє mediarnbo.

Повідомляється, що під офісом «Укрзалізниці» зібралися кілька сотень протестувальників. Активісти вважають, що деякі кандидати ще до завершення конкурсу купили собі посади у філіях «Укрзалізниці».

«Це перший за двадцять років відкритий конкурс, на якому обирають керівників регіональних філій «Укрзалізниці». Раніше їх призначали «зверху» і невідомо за якою логікою. Але зараз ми бачимо, як цей відкритий конкурс деякі високопоставлені особи намагаються перетворити на фарс. Ще до початку конкурсу окремі кандидати вже купили собі перемогу. Ми прийшли сюди, щоб зупинити цей злочин. Ми не хочемо бачити Гусака, Уманця, Єрьоміна, Груника на посадах в «Укрзалізниці», - пояснює свою позицію протестувальник Олексій.

Раніше стало відомо, що на першому етапі конкурсного відбору для деяких кандидатів були створені «особливі» умови. Зокрема, подача повного пакету документів від кандидатів мала закінчитися 10 січня цього року. Але термін прийому раптом продовжили до 25 січня, щоб «деякі кандидати» встигли подати повний пакет документів.

З 64 кандидатів до другого етапу конкурсу допущено 23 особи, серед яких активісти помітили ставлеників від деяких політичних сил і високопосадовців.