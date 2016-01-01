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Геннадій Дмитренко

Перший заступник голови Житомирської ОДА Геннадій Дмитренко набрав 10,7 балів із 20 можливих

Перший заступник голови Житомирської ОДА Геннадій Дмитренко набрав 10,7 балів із 20 можливих.

Конкурс на посаду держсекретаря Мінекології виграв колишній заступник мера Бучі Федорука

Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити держсекретарем Міністерства екології та природних ресурсів першого заступника голови Житомирської облдержадміністрації Геннадія Дмитренка. За результатами тестування, вирішення ситуативних завдань та співбесіди Дмитренко набрав 10,75 балів із 20 можливих.

Інші кандидати на посаду – директор юридичної компанії «Ніка» Олексій Ботезат, директор департаменту стратегічної екологічної політики Мінекології Леся Карнаух, директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обладміністрації Олексій Ковтунов – по одній з компетенцій набрали менше мінімально необхідних 0,5 бала й не можуть бути рекомендовані в якості запасних кандидатів. Голова Нацагентства з питань державної служби Костянтин Ващенко, вказавши на низький результат Дмитренка, зазначив, що Кабмін може призначити його на посаду держсекретаря із випробувальним терміном.

Детальніше про кадрові конкурси читайте тут: Кому довірять керувати міністерствами. Кадрові конкурси визначили перших держсекретарів

Джерело: Дзеркало тижня