Конституційна комісія завтра обговорить кримське питання

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Рефат Чубаров

У порядку денному обговорення питання змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим

Завтра, 11 травня, об 11.30 відбудеться засідання Конституційної комісії щодо Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, глава Меджлісу Рефат Чубаров.

«У порядку денному обговорення питання порядку опрацювання змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим»,- написав Чубаров.

При цьому він не виключає, що результатом засідання стане створення робочої групи, яка розроблятиме зміни та доповнення до Розділу Х Конституції України «Автономна Республіка Крим», і «візьметеся за правове розв’язання низки інших питань, що з цього витікатимуть».

Як повідомляв «Главком», у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що РФ не буде виконувати рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо анексованого Криму і Севастополя.