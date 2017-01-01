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    Конституційна комісія завтра обговорить кримське питання

    • Сьогодні, 22:44
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    Рефат Чубаров
    Рефат Чубаров

    У порядку денному обговорення питання змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим

    Завтра, 11 травня, об 11.30 відбудеться засідання Конституційної комісії щодо Криму.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, глава Меджлісу Рефат Чубаров.

    «У порядку денному обговорення питання порядку опрацювання змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим»,- написав Чубаров.

    При цьому він не виключає, що результатом засідання стане створення робочої групи, яка розроблятиме зміни та доповнення до Розділу Х Конституції України «Автономна Республіка Крим», і «візьметеся за правове розв’язання низки інших питань, що з цього витікатимуть». 

    Як повідомляв «Главком»,  у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що РФ не буде виконувати рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо анексованого Криму і Севастополя.

    Крим Рефат Чубаров
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