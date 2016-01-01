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    Конвертцентр з річним обігом у 100 млн грн викрила СБУ у районі АТО

    • Сьогодні, 07:12
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    Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань

    Підпільний конвертаційний центр з річним обігом у сто мільйонів гривень викрила Служба безпеки України спільно з ДФС у Покровську на Донеччині.

    Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації «тіньових» коштів у готівку через низку фіктивних фірм.

    Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, за місцем проживання його організаторів та бухгалтерів оперативники СБ України вилучили понад один мільйон гривень готівкою у різній валюті, комп’ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок.

    На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

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    Конвертцентр з річним обігом у 100 млн грн викрила СБУ у районі АТО
    Конвертцентр з річним обігом у 100 млн грн викрила СБУ у районі АТО
    Конвертцентр з річним обігом у 100 млн грн викрила СБУ у районі АТО
    Конвертцентр з річним обігом у 100 млн грн викрила СБУ у районі АТО
    Конвертцентр з річним обігом у 100 млн грн викрила СБУ у районі АТО

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