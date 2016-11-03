Корчак назвала справжню причину конфлікту НАЗК та Кабміну

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Через несправність сайту НАЗК, між Прем’єр-міністром України та головою НАЗК виник конфлікт

Голова НАЗК переконує, що Кабмін неспроможний належним чином організувати своєї роботи

Мабуть, головною проблемою Уряду є те, що я людина не з цієї системи. Тому, якби Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман хотів розібратися із ситуацією, що виникла довкола роботи сайту НАЗК, то йому варто було б провести особисту зустріч з головою агентства.

Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак.

Через несправність сайту НАЗК, між Прем’єр-міністром України та головою НАЗК виник конфлікт. Зокрема, Гройсман закликав Наталію Корчак та інших членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку. Проте, як каже сама Корчак, усі звинувачення у її сторону ­безпідставні, адже агенція не винна, що реєстр працював незадовільно.

«Мабуть, головною проблемою є те, що я людина не з цієї системи. Тому, якби Гройсман хотів розібратися із ситуацією, яка виникла довкола роботи сайту НАЗК, то варто було б провести особисту зустріч. Адже не можна говорити про щось важливе, не побачивши жодних документів», – коментує Корчак.

Окрім цього, голова НАЗК переконує, що Кабмін неспроможний належним чином організувати своєї роботи, натомість, намагається дискредитувати роботу Національного агентства.

«Зокрема, коли я дивлюся засідання Кабміну, то у мене складається враження, що спочатку іде рекламна заставка, а вже потім хтось доповідає. Більше того, у мене були такі випадки, що звечора мені телефонували і говорили, що завтра я там виступатиму. Тобто, навіть сама процедура запрошення на засідання Кабміну не завжди дотримується», – додає Корчак.

За її словами, сьогодні суспільство очікує результатів перевірки декларацій. Проте, поки що немає конкретних підсумків. Корчак переконує, якби член НАЗК, який відповідає за напрямок перевірки, із відповідальністю віднісся б до своєї роботи, то у нас вже давно були б ці результати.

«Я ще раз скажу, що я людина не з цієї системи. Тому, для мене незрозумілим є те, як такі важливі для держави справи можна вирішувати у такий недбалий спосіб. Більше того, на одному із засідань Кабміну, я говорила про колегіальність нашого органу, але це нікого не цікавило. Звісно, що усіх цікавить саме система електронного декларування та антикорупційна реформа. Зокрема, я добре розумію, що саме цього від нас вимагає українське суспільство та міжнародна спільнота. Але, щоби були якісь результати, потрібно знати не лише про свої права, а й обов’язки», – наголосила очільниця НАЗК.

Джерело: zik.ua