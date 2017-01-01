Корчак назвала винних у збоях системи е-декларування

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Фото: 112 Україна Наталія Корчак

При усіх скандалах щодо роботи сайту, Корчак радить звертатися саме до Мінюсту

НАЗК не має жодного відношення до коштів, які були виділені урядом на розробку реєстру е-декларацій. Проте, при усіх скандалах щодо роботи сайту, варто звертатися безпосередньо до Міністерства юстиції.

Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак.

«НАЗК не має жодного відношення до коштів, які були виділені урядом на розробку реєстру е-декларацій. Зокрема, всі цифрі, які нині озвучуються у пресі, це суми названі розробниками. Тобто, НАЗК не мало і не має жодного відношення до технічного завдання», – запевнила Наталія Корчак.

Очільниця НАЗК, каже, що сам тендер на розробку реєстру електронних декларацій проводився за участі Міністерства юстиції. Тому й при усіх скандалах щодо роботи сайту, Наталія Корчак радить звертатися саме до Мінюсту.

«Ще у серпні 2015 року Кабмін прийняв розпорядження, згідно якого Міністерство юстиції зобов’язувалося забезпечити негайне впровадження реєстру е-декларацій. Зокрема, технічне завдання розробляв Світовий банк, а у рамках технічної допомоги був проведений тендер, де, власне, і обрали фірму «Міранда», яка й розробляла реєстр е-декларацій», – акцентує Корчак.

Додамо, що на запитання ведучої, скільки грошей було виділено на розроблення електронного реєстру декларацій, Наталія Корчак не змогла дати відповіді та назвати конкретної. Зокрема, по цих питаннях та щодо самої фірми «Міранда», очільниця НАЗК знову радить звернутися до Міністерства юстиції.

Джерело: zik.ua