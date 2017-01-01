Корпорація Roshen збільшила сплату податків на 16% в 2016 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальнодержавні податки і збори за 2016 рік склали 1,266 млрд гривень, звітували у кондитерській компанії

Кондитерська корпорація Roshen у 2016 році сплатила 1 545 301 091 грн податків і зборів, що на 16% більше, ніж у 2015 р. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальнодержавні податки і збори за 2016 рік склали 1,266 млрд грн, податки до місцевих бюджетів - 140,86 млн грн, єдиний соціальний внесок - 138,41 млн грн.

Інформаційна довідка:

Корпорація Roshen, один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Кременчуцьку і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», Клайпеди кондитерську фабрику ( Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина). Липецька фабрика в Росії буде закрита з квітня 2017. Маріупольська фабрика не працює з 2014 р. Корпорація володіє власною мережею фірмових магазинів і активно реалізує благодійні та соціально-культурні проекти.