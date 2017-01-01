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    Козаченко: немає необхідності у відставці НАЗК

    • Сьогодні, 13:15
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    <span>Директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко</span>
    Архівне фото, 112
    Директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко

    Це може призвести до затягування перевірки е-декларацій

    Необхідності у відставці НАЗК наразі  нема. А законопроект про зміну керівництва агентства призведе до затягування перевірки електронних декларацій. Таку думку висловила в ефірі телеканалу "112 Україна" колишній директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко.

    Вона ствердно відповіла на питання, чи це може призвести до затягування перевірки е-декларацій.

    На думку Козаченко, схоже на правду, що тиск депутатів на агентство з протидії корупції - це спроба зірвати процес.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана почало розробку законопроекту щодо змін у роботі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Законопроект передбачає можливість провести конкурси на керівні посади цього органу.

    депутати декларація НАЗК
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