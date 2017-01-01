Крадіжки за 30 секунд: у Києві злочинці застосовують нові методи

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Грабіжник

Зараз у Києві працюють організовані групи крадіїв

У Києві кримінал став застосовувати добре підготовлені способи вчинення крадіжок. Тепер, щоб обчистити торгові павільйони або кіоски, злочинці створюють мобільні групи.

Детальніше про ситуацію з крадіжками розповів «Обозревателю» директор холдингу охоронних підприємств «Шериф» Дмитро Стрижов.

За його словами, тільки за одну ніч 22 травня працівники його підприємства зафіксували п'ять спроб крадіжок на об'єктах вуличної торгівлі (МАФи).

«Порівняно з минулим роком кількість крадіжок збільшилася. Змінився і підхід до скоєння злочинів. Якщо раніше переважали, умовно, побутові крадіжки - коли злочинець, розбивши скло, хапав товар із вітрини і тікав, то зараз працюють більш організовані групи», - розповів Стрижов.

У подібних групах є злодії, які спеціалізуються на зломах замків за допомогою відмичок. Після того як «спец» відкриває двері, в приміщення забігають його подільники - як правило, дві людини. Обличчя у злодіїв прикриті масками або кепками, щоб не змогла зафіксувати камера спостереження.

«Протягом 30 секунд, максимум однієї хвилини злочинці згрібають все, що є на полицях у сумки, після чого тікають», - говорить голова «Шерифа». При цьому завбачливі злодії паркують свій автомобіль не біля кіоску, оскільки поліцейські або працівники охоронної фірми, які прибули на виклик, можуть почати переслідування від'їжджаючого транспортного засобу. А у дворах, добігши до авто, злочинці сідають у нього і спокійно їдуть.

В середньому, щоб обчистити МАФ, а потім сховатися, злодіям потрібні одна-дві хвилини. Крадуть все: продукти харчування, сигарети, кава-машини. Все це «добро» потім реалізується на вторинному ринку через інтернет.

Збільшилася кількість крадіжок і в супермаркетах Києва. За словами Стрижова, щодня в торгових залах охоронці його підприємства затримують по 4-5 осіб, багато з яких - пенсіонери. Також багато матусь із малолітніми дітьми, які неодноразово намагалися винести памперси. Переважна кількість горе-крадіїв стверджують, що на крадіжку їх штовхає потреба.

Також у маркетах працюють і професійні групи злочинців. Їхня мета - перепродати вкрадений товар. Працюють «магазинні» злодії по-різному: одні намагаються пронести товар за межами рамок-сканерів, встановлених біля входу, інші відривають штрих-код із продукції, щоб сканер не зміг зреагувати, треті вдаються до допомоги подільників.

Деякі громадяни використовують таку методику: беруть із прилавка кілька тортів або коробки з дорогими цукерками і як би ненароком кладуть товар на дах камери схову, що розташована поруч із входом у магазин. Подільник із іншого боку забирає товар і без зайвого поспіху кладе його в камеру зберігання, після чого обидва йдуть, а через кілька годин повертаються і забирають товар, не викликаючи підозр.

Джерело: Надзвичайні новини