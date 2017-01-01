Країни ОПЕК домовились скоротити видобуток нафти

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Видобуток нафти

Ціна липневих ф'ючерсів на нафту Brent опустилася на 1,3%, до $ 53,27 за барель. після повідомлень про досягнуті домовленості ОПЕК

Країни-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) на зустрічі у Відні вирішили продовжити угоду про скорочення обсягів видобутку нафти до березня 2018 року.

Про це повідомляє Reuters.

Окрім членів ОПЕК ще 10 країн, які не входять до організації, у тому числі Росія, також погодилися скоротити видобуток на цей період.

Продовження угоди очікувалося, воно було враховано в нафтових котируваннях, але залишалися питання про терміни продовження (дев'ять місяців або рік), деталях зобов'язань для окремих країн (Лівія, Нігерія), можливості приєднання до угоди інших країн на кшталт Туркменії або Єгипту.

Ціна липневих ф'ючерсів на нафту Brent опустилася на 1,3%, до $ 53,27 за барель. після повідомлень про досягнуті домовленості ОПЕК.

Як очікується, країни, що не входять в ОПЕК, але беруть участь у чинній угоді, приєднаються до вирішення продовжити знижені квоти нафтовидобутку.

В кінці минулого року ОПЕК і 11 країн не з картелю, включаючи Росію, домовилися скоротити середньодобовий видобуток нафти на 1,8 млн барелів щодо рівня жовтня 2016- го. Це приблизно 2% загальносвітового видобутку нафти. Угода набула чинності 1 січня 2017 року строком на шість місяців.

Країни ОПЕК скоротили свою загальну квоту нафтовидобутку на 1,2 млн барель в день. Як виняток Нігерія і Лівія були звільнені від зобов'язань по скороченню видобутку, а Ірану дозволили навіть трохи її збільшити.

Країни, які не входять в ОПЕК (Росія, Мексика, Азербайджан і т.д.) зобов'язалися скоротити видобуток на 558 тисяч барелів в день, з яких на частку Росії припало 300 тис.

Основний тягар скорочень взяли на себе Саудівська Аравія (0,5 млн бар. В день) і Росія (0,3 млн бар. В день). Міністр нафти Кувейту на цьому тижні припускав, що до угоди могла б приєднатися Норвегія, але її міністерство енергетики повідомило агентству Platts, що це виключено.

Продовження угоди на дев'ять місяців з поточними параметрами не зробить великого впливу на цінові прогнози, вважає Wood Mackenzie: її аналітики очікують, що середня вартість Brent в 2017 році складе $ 55 за барель.