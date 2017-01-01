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    Країни Транстихоокеанського партнерства продовжать роботу без США

    • Сьогодні, 04:21
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    <p>Емблема Транстихоокеанского партнерства</p>

    Емблема Транстихоокеанского партнерства

    Раніше президент Дональд Трамп підписав указ про вихід США з організації

    11 країн-учасниць Транстихоокеанського партнерства (ТТП) будуть відроджувати угоду і продовжать роботу без США. Таке рішення ухвалили міністри торгівлі на зустрічі у в'єтнамському Ханої, повідомляє ВВС.

    Раніше президент Дональд Трамп виконав передвиборчу обіцянку і підписав указ про вихід США із ТТП. Міністри торгівлі країн-членів ТТП зазначили, що готові повернути США в число учасників, якщо настрій у Вашингтоні зміниться.

    Трамп, критикуючи ТТП в ході передвиборної кампанії, побоювався, що угода призведе до скорочення кількості американських робочих місць, а також дозволить Китаю приєднатися до пакту. Однак після підписання указу про вихід США з ТТП про приєднання до пакту Китаю говорять цілком відкрито, йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, країнами-членами угоди є Бруней, Чилі, Нова Зеландія, Сінгапур, Австралія, Перу, В'єтнам, Малайзія, Мексика, Канада і Японія. ТТП передбачає створення зони вільної торгівлі між цими країнами, скорочення торговельних тарифів в регіоні, і в перспективі - створення в Тихоокеанському регіоні єдиного ринку на зразок європейського.

    Джерело: 112 Україна

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