Кремль продовжує збирати колекцію іноземних зірок, які бажають переїхати в Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Орнелла Муті

«Фішка» пропаганди – прорекламувати РФ за допомогою іноземних зірок

Російські ЗМІ всіляко рекламують свою країну. Один з обраних ними способів – показати, як іноземні зірки прагнуть переїхати до РФ та отримати громадянство. Приміром, сьогодні на сайті «Дождь» було опубліковано інтерв’ю з італійською акторкою Орнеллою Муті, яка заявила, що хоче отримати російське громадянство.

«Я спочатку отримала посвідку на проживання, і ось уже місяць, як ми працюємо над тим, щоб перейти на наступний етап – отримати громадянство», – зазначила вона.

Муті також наголосила, що любить Італію, але Росія – «країна предків». «Я обожнюю Італію, звичайно ж, але потрібно бути там, де майбутнє. Відбуваються дуже важливі речі. Італія – прекрасна країна, її можна відвідувати, я її обожнюю, це гарно і чудово, але не має сенсу. Можливо, звучить не дуже красиво… Росія – країна моїх предків, моїх бабусі і дідуся, моєї матері. Я завжди намагалася знайти в собі ці російські витоки. Як тільки я приїхала вперше в Росію, я була вражена, схвильована. Я обожнюю Москву, я обожнюю людей», – сказала вона.

Крім того, на сайті «РИА Новости» з’явилось інтерв’ю з американським актором Дольфом Лундгреном, в якому він пообіцяв задуматися про переїзд до Росії, «якщо в Америці стане гірше». Актор зазначив, що незадоволений перебігом передвиборної кампанії у США. За словами Лундгрена, новообраний американський президент Дональд Трамп не готовий керувати державою.

«Я, звичайно, в політиці не експерт, але ваш президент Володимир Путін зібраний, спокійний, він зрілий політик, і у нього завжди є план», – заявив він.

Як повідомлялось, 3 листопада Путін підписав указ про надання російського громадянства американському акторові та музиканту Стівену Сігалу. Сігал неодноразово приїжджав до Москви і зустрічався з Путіним. У серпні 2014 року актор відвідав окупований Крим.

Як відомо, французький актор Жерар Депардьє, який отримав зі скандалом російське громадянство, з рік тому тихенько від нього відмовився і взагалі перестав відвідувати Росію.