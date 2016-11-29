Кремль урізав окупантам у Криму фінансування на 1,5 мільярда рублів

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Торік на анексованому півострові обіцяли «рекордне» зростання доходів

Підконтрольний Кремлю парламент окупованого Криму 22 березня затвердив поправки до бюджету на 2017 рік, які зменшили дохідну і видаткову частини бюджету Криму на 1,55 млрд рублів. Відповідний законопроект опубліковано на офіційному сайті кримського парламенту.

Як повідомляє сайт «Крыминформ», міністр фінансів півострова Ірина Ківік заявила на засіданні профільного комітету, що «на цю суму підписано менше надходжень за федеральною цільовою програмою».

У кінці грудня 2016 року в окупованому Криму ухвалили бюджет на 2017 рік, відзвітувавшись про «рекордне» майбутнє зростання доходів. Згідно з прийнятим документом, дохідна частина скарбниці півострова становитиме майже 132 мільярди рублів, а видаткова – майже 135 мільярдів рублів.